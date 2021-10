Falsi moduli per la riduzione della Tari, Marino: è una truffa

PALERMO – Falsi moduli per la riduzione Tari in distribuzione davanti all’Ufficio Tributi del Comune di Palermo. La denuncia arriva dall’assessore Sergio Marino che ha diramato un comunicato in cui mette in guardia la cittadinanza dalle truffe.

“Questa mattina alcuni ignoti distribuivano davanti alla sede dell’Ufficio Tributi un modello falso di istanza per chiedere la riduzione del pagamento della Tari 2021 relativa all’abitazione di residenza, da presentare entro il 15 novembre – si legge nella nota -. Ribadisco, si tratta di un modello falso. La stessa dirigente del Servizio Tributi, unitamente al Ragioniere Generale, stanno provvedendo a denunciare alle competenti Autorità tale spregiudicata iniziativa che può solo creare confusione nei contribuenti”.



