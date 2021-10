Palermo, i Nas sequestrano una palestra in centro

La struttura non aveva la Scia

PALERMO – Una palestra di Palermo è stata sequestrata dai carabinieri del Nas, in collaborazione con i militari della stazione di Palermo Centro. La palestra si trova in via Dante. Nel corso dei controlli è stato accertato, secondo l’accusa, che l’impianto sportivo era stato aperto senza le necessarie autorizzazioni.

Assenza della Scia

La struttura sportiva nel capoluogo siciliano non aveva la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Del sequestro amministrativo dei locali è stato informato il Comune di Palermo.

