Auto impazzita a Roma, investiti tre ragazzi davanti la discoteca

ROMA – Un’auto a velocità folle è piombata all’improvviso in via Carlo Emery, a Roma, davanti l’ingresso di una discoteca e ha travolto, come se fossero birilli, tre giovani ragazzi.

Sono stati attimi di paura e terrore alle 5 di sabato nella capitale, dove l’automobile ha seminato il panico all’esterno della discoteca Nice.

Dopo l’accaduto, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia Cassia e raccolto il racconto fornito dai testimoni. I tre feriti, di 24, 25 e 32 anni, sono stati portati in ospedale e le condizioni più gravi sembrano essere quelle di quest’ultimo, che ha una prognosi di 30 giorni. Per gli altri due una prognosi di 10 e 7 giorni.

Adesso è aperta la caccia al responsabile. I militari hanno acquisito le telecamere poste nella via per riuscire ad individuare l’auto pirata e il relativo conducente.



