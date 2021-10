Figura anti aborto all’infiorata: esplode la polemica a Trapani

Divampa la polemica sui social per una figura anti abortista creata con i fiori posta sulla scalinata di San Domenico a Trapani insieme ad altre opere nell’ambito dell’infiorata patrocinata dal Comune. Sul profilo Facebook del comune trapanese l’immagine, un feto bianco su un cerchio di fiori gialli contornato da altri petali colorati, è stata pubblicata col titolo “Maria sciogli i nodi dell’aborto”.

Numerose sono le prese di posizione soprattutto di donne che ricordano la laicità dello Stato. Il sindaco Giacomo Tranchida risponde: «L’infiorata è un omaggio alla città, anche per questo abbiamo voluto rendere pubblica l’opera sui social del comune, ed insieme il richiamare la comunità cittadina alla riflessione su temi attuali ed assolutamente laici (dalla violenza sulle donne all’impegno antimafia o per la tutela dell’ ambiente, etc.). Vi è anche una particolare inclinazione spirituale e religiosa su alcuni temi che può non trovare d’accordo tutti così come rassegnatomi per le vie brevi, ma l’opera va comunque letta nel suo insieme e con il debito di rispetto democratico delle idee e sensibilità di tutti. L’approccio laico del comune, più in generale anche nella concessione di suolo pubblico per manifestazioni le più diverse e disparate, non può significare valutazioni discrezionali o di censura, bensì di rispetto per tutti”. Una donna sotto la foto ha scritto: “Madonna sciogli i nodi dell’ipocrisia degli obiettori di coscienza, garantisci a tutte le donne di scegliere autonomamente per la propria vita e la propria salute, consenti loro di poterlo fare in condizioni di igiene e sicurezza, proteggi i diritti civili e la laicità di stato, benedici tutte le leggi che proteggono le donne e dona la ragione a chi si permette di colpevolizzarle per l’esercizio di un diritto”.

