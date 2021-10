Incendio nella notte, danneggiato il gazebo di una pizzeria

Sono in corso indagini della polizia di Stato per stabilire le cause del rogo

PALERMO – Un incendio ha danneggiato la scorsa notte il gazebo della pizzeria-polleria la Brace in via Principe di Scordia a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco attorno alle 3 di notte e le volanti della polizia. Sono in corso indagini della polizia di Stato per stabilire le cause del rogo.

I funzionari dei vigili del fuoco hanno eseguito dei sopralluoghi per la relazione tecnica che servirà per stabilire se le fiamme siano partite da un cortocircuito o siano dolose. L’allarme è stato lanciato dai residenti che hanno visto le fiamme e salire una coltre di fumo intenso. I pompieri sono stati impegnati per alcune ore prima di mettere in sicurezza la zona. Il titolare del negozio di gastronomia ha anche altri ristoranti nella zona.



