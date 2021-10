Catania tra campo e questioni societarie: gli etnei sfidano l’Avellino

Turno infrasettimanale atteso con poca tranquillità dal Catania alle prese con una crisi societaria che sembra irreversibile. Con l’aggiunta che quanto di buono fatto da Baldini ed i suoi sarà probabilmente vanificato dalle inadempienze dell’attuale dirigenza che non ha garantito per intero i pagamenti scadenzati per lunedì scorso. Pare, infatti, che sia stata pagata solo una mensilità delle due spettanti a calciatori e area tecnica con l’inevitabile conseguenza che scatterà poi l’ennesima penalizzazione in classifica con l’aggravante della recidiva.

Gli attuali 11 punti in classifica conquistati dai rossazzurri potrebbero, quindi, essere ridimensionati a 7 o addirittura a 5 con il conseguente capitombolo in fondo alla classifica. Le notizie emerse nei giorni scorsi, peraltro, sono tutt’altro che incoraggianti visto che i soci della SIGI hanno manifestato scollamento e mancanza di unità d’intenti nel portare avanti la già complicata gestione del Calcio Catania che annaspa sempre più in una difficilissima pastoia debitoria. In tutto questo, la squadra è pronta ad onorare col massimo dell’impegno il difficile match casalingo contro il quotato Avellino, di scena mercoledì sera al “Massimino”.

Gli irpini si sono presentati al via dell’attuale campionato con i galloni di superfavoriti (insieme con Bari e Catanzaro) per il salto di categoria ma sinora il loro cammino non è stato particolarmente brillante, costellato viceversa da alti e bassi. I rossazzurri, reduci dal buon pareggio conquistato sul campo della Virtus Francavilla, seguito alle due precedenti vittorie consecutive, giocheranno anche stavolta a viso aperto, tentando di sovvertire il pronostico che non li vede favoriti, almeno sulla carta. Sugli spalti del vecchio “Cibali” potrebbe rivedersi, dopo tanto tempo, il pubblico delle grandi occasioni con i supporter rossazzurri che spingeranno i loro beniamini a gettare il cuore oltre l’ostacolo in risposta alle beghe societarie. Per quel che riguarda la formazione, Sala sarà a difesa della porta etnea mentre Calapai agirà a destra e Zanchi (o Ropolo) a sinistra con Monteagudo e Claiton (o Ercolani) in mezzo.

A centrocampo, Maldonado dovrebbe essere riconfermato in cabina di regia con Rosaia e Greco a sostegno mentre in avanti il bomber Moro sarà supportato da Russini e Russotto con Ceccarelli probabile outsider. Il tecnico Baldini, già al termine della gara a Francavilla, pur elogiando la squadra, non le ha mandate a dire alla società che – evidentemente – non sembra aver recepito il messaggio!



