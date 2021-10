Green Pass, allerta a Trieste: previsto nuovo corteo con 20mila partecipanti

TRIESTE – “Si ipotizza una presenza di 20mila persone alla manifestazione no Green pass a Trieste” prevista per venerdì 22 ottobre. L’allarme viene lanciato dal prefetto Valerio Valenti, sottolineando però che non è stata ancora depositata alcuna richiesta in Questura. Si mantiene “l’attenzione massima” anche verso possibili frange estremiste, dopo le proteste dei giorni scorsi, sottolinea il prefetto.

La protesta dei portuali

Nei giorni scorsi Trieste è diventata il centro della protesta No Green pass, con centinaia di portuali che hanno manifestato rivendicando l’abolizione del certificato verde per tutti i lavoratori. Una protesta che è stata poi sciolta e ha registrato una spaccatura anche tra i portuali stessi.



