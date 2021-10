GesanCom Fly: al lavoro verso la sfida con Valley Catania

MARSALA – Sarà una affascinante prima partita in casa, secondo match di Campionato di Volley Femminile serie B2 nazionale 2021/2022 per la GesanCom Fly Volley Marsala, che affronterà, sabato 23 ottobre al PalaBellina, la Volley Valley Catania di Piero Maccarone che la eliminò dai play off promozione della scorsa stagione.

Il rinnovato roster delle catanesi giungerà a Marsala con il morale alto dopo aver sconfitto Volley Palermo nella prima uscita stagionale, e Coach Marco Adornetto, consapevole dell’importante posta in palio e forte di un roster altrettanto vincente, guiderà alla battaglia le libellule biancoazzurre in questa affascinante sfida che consentirà alla vincente di mantenere alta la posizione in classifica consegnando una “squadra da battere” agli annali di questo Campionato.

Si vedrà nuovamente, con ingresso contingentato, il pubblico negli spalti che, grazie alla partnership Ticket Sms/Fly Volley, permetterà la prenotazione del posto a sedere a partire dal link – https://www.ticketsms.it/event/K6CksnS4 – una nuova modalità di ingresso innovativa per la pallavolo che consente il rispetto della capienza massima prevista dalle regole Covid.

La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 18.00, sarà possibile seguirla, sabato 23 ottobre, dal profilo Facebook “Fly Volley Marsala” con la telecronaca di Oreste Pino Ottoveggio ed il commento tecnico di Camilla Macedo. Dirigerà la gara il Sig. Giovanni La Mantia coadiuvato dal Sig. Gabriele Lunardi.



