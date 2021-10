Allerta meteo, forti rovesci e temporali in arrivo in Sicilia

Allerta meteo in Sicilia nelle prossime ore per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. A diramarlo è la Protezione civile regionale con validità dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani.

L’allerta della Protezione civile

Fino a stasera sostanzialmente l’Isola è divisa in due: la parte gialla catalogata alla voce “attenzione” e la parte verde con “generica vigilanza”. Domani, però, lo scenario cambia in peggio: che ci saranno situazioni di preallarme di condizioni meteo avverse con rovesci e temporali soprattutto nella zona centrale e in quella orientale dell’Isola.

Le previsioni meteo annunciano un forte peggioramento sulla Sicilia per quanto riguarda la pioggia. Tutto il Sud è interessato dagli esiti del ciclone Medicane. Quello che gli esperti raccomandano è prudenza anche alla luce dei gravi danni avvenuti nella notte.



