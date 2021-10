Arriva il ciclone Medicane, allerta in tutto il Sud

Temporali e alluvioni lampo potrebbero registrarsi anche in Sicilia

ROMA – Un vortice ciclonico molto intenso si abbatterà sulla Sicilia a partire dalla giornata di lunedì. Secondo quanto riportano le attuali previsioni meteo, L’uragano Medicane – un uragano Mediterraneo – potrebbe provocare un’intensa ondata di maltempo, anche alluvionale, che potrebbe sconvolgere in particolare gli estremi settori meridionali del nostro Paese.

Le previsioni

La settimana si aprirà nel segno di un forte maltempo all’estremo Sud con la possibile formazione, già dalle prime ore di lunedì 25, di un pericoloso ciclone tra il mar di Sicilia e lo Ionio.

Allerta al Sud

Occhi puntati dunque all’estremo Sud e, in particolare, sulla Calabria e sui settori centro-orientali della Sicilia, dove non si esclude il rischio di nubifragi e alluvioni lampo che potrebbero essere causate dalla persistenza delle precipitazioni. Da martedì 26 il maltempo potrebbe spostarsi verso le regioni centrali come Campania, Basilicata e coinvolgere successivamente anche Lazio e Abruzzo con rovesci temporaleschi di forte intensità e venti intensi lungo le coste più esposte.

Soleggiato al Nord

Discorso completamente diverso invece sul resto dell’Italia dove, grazie ad una rimonta in grande stile dell’alta pressione, ci aspettiamo una maggiore stabilità atmosferica con tanto sole e, soprattutto, temperature ben sopra le medie climatiche di riferimento, specie al Nord, con valori che potrebbero raggiungere anche i 20°C durante le ore centrali della giornata.





