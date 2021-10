Sicilia, allerta rossa: a Catania scuole chiuse, elenco regionale

CATANIA – Allerta meteo Rossa in Sicilia per le prossime ore. I sindaci dei Comuni maggiormente esposti al possibile rischio idrogeologico, come conferma a LiveSicilia il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, stanno valutando la chiusura delle scuole. LEGGI GLI AGGIORNAMENTI DEL MALTEMPO IN SICILIA – TEMPESTE – LIVE

VIDEO – ALLUVIONE A SCORDIA

A Catania scuole chiuse. Un meccanismo complesso, quello della chiusura delle scuole, dipende dalla valutazione del primo cittadino, che è consapevole dei rischi idrogeologici del proprio Comune. Di norma è facoltativa con zona arancione e diventa praticamente obbligatoria in caso di allerta rossa.

PROVINCIA DI MESSINA

Scuole chiuse anche a Messina

Comune di Roccella Valdemone, in provincia di Messina, ha disposto la chiusura delle scuole.

Furci Siculo. Domani chiusura scuole. Allertata popolazione su canale Fb Sindaco

Scuole chiuse anche a Taormina (collaborazione Gianluca Rossellini)

Valdina ME, scuole chiuse

ENNA

Scuole chiuse a cusa del maltempo anche ad Enna. Il provvedimento del sindaco Maurizio Di Pietro, che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, è stato assunto su indicazione del Centro Operativo Comunale . “La decisione in via prudenziale – si legge in una nota del sindaco – considerato che la situazione meteo è in continua evoluzione”.

SIRACUSA

Il sindaco Francesco Italia: “A seguito del bollettino meteo emanato alle ore 16 dalla Protezione Civile Regionale, si comunica che domani 25 Ottobre le scuole di OGNI ORDINE E GRADO ricadenti sul territorio della città di Siracusa saranno CHIUSE. Tale decisione, assunta in condivisione con i sindaci della provincia e con ordinanza sindacale, è legata alle condizioni meteo AVVERSE previste in queste ore per cui è necessario effettuare un controllo di AGIBILITÀ degli istituti prima di renderli nuovamente fruibili”.

CATANIA

CATANIA SCUOLE CHIUSE – L’annuncio del sindaco Salvo Pogliese sui social: “Alla luce dei preoccupanti bollettini della Protezione Civile sulle condizioni metereologiche delle prossime ore nell’aria orientale della Sicilia disporrò la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. L’impossibilità di prevedere esattamente l’ora e il momento nel quale avverrà il picco dei violenti fenomeni annunciati impone a tutti noi la massima cautela, per il bene dei nostri ragazzi e ragazze, dei lavoratori della scuola e dell’intero corpo docente. La chiusura renderà il traffico maggiormente gestibile e consentirà alla Protezione Civile di intervenire anche in funzione preventiva, sul territorio e proprio con il monitoraggio degli edifici scolastici più a rischio. Questo post anticipa la ordinanza che emanerò nelle prossime ore, perché vi sia la massima diffusione e famiglie e istituti scolastici si possano organizzare al meglio. Raccomando a tutta la popolazione la massima cautela, ribadendo l’invito a lasciare le proprie abitazioni solo se strettamente necessario”.

PROVINCIA DI CATANIA

SANT’AGATA LI BATTIATI SCUOLE CHIUSE Il sindaco Marco Rubino: “Condizioni meteo avverse raccomando massima prudenza. Allerta meteo ROSSA, giusto bollettino Soris, domani 25 ottobre le SCUOLE di ogni ordine e grado di Sant’Agata li Battiati RIMARRANNO CHIUSE Attivato il centro operativo comunale e il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione negli spostamenti fuori e all’interno della cittadina”.

TREMESTIERI ETNEO Santi Rando, sindaco: “Viste le comunicazioni della Protezione Civile riguardanti le condizioni meteo fortemente avverse previste per le prossime ore si comunica che si sta disponendo la chiusura delle scuole per la giornata di domani”.

ALTRE SCUOLE CHIUSE: ELENCO COMUNI

Castel di Iudica- Linguaglossa – Piedimonte Etneo – Sant’Alfio – San Gregorio di Catania – Aci Bonaccorsi – Castiglione di Sicilia – Trecastagni – Gravina di Catania – Aci Castello – Acireale – Aci Catena – Viagrande – Biancavilla – Maletto – Motta Sant’Anastasia – Paternò – Nicolosi – Randazzo – Caltagirone

AGRIGENTO

Scuole chiuse a Sciacca

IN AGGIORNAMENTO

LEGGI LE PREVISIONI AGGIORNATE



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI