Allerta meteo: scatta il piano di Protezione Civile per la Sicilia LIVE

PALERMO – Meteo: si corre ai ripari. E’ scattato il piano della protezione civile regionale in vista delle intense precipitazioni previste per oggi soprattutto nella Sicilia orientale. Il piano scatta oggi ma resta in vigore per i prossimi giorni. LEGGI: PRIMI DANNI – CADAVERE IN MARE A CATANIA

Inviare segnalazioni, foto e video a [email protected]

Il comunicato della Protezione Civile

Il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina ha disposto “l’obbligo attuazione procedure operative Fase Operativa di PREALLARME”.

Ecco le istruzioni per i Comuni:

ALLERTARE di centri operativi e presidi territoriali (si raccomanda apertura COC anche in modalità ristretta) e assicurarsi della reperibilità dei loro componenti;

ALLERTARE il volontariato ed eventualmente disporre il loro supporto alle strutture comunali per il presidio dei punti a rischio;

VERIFICARE disponibilità mezzi ed attrezzature, in particolare idrovore anche in dotazione al volontariato;

ATTIVARE monitoraggio dei punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate e in particolare di:

o viabilità in corrispondenza degli attraversamenti,

o corsi d’acqua e impluvi,

o sottopassi,

o zone esposte a forte vento e mareggiate,

anche attraverso presidi territoriali e, all’ OCCORRENZA, INIBIRE la fruizione dei beni;

o viabilità in corrispondenza degli attraversamenti, o corsi d’acqua e impluvi, o sottopassi, o zone esposte a forte vento e mareggiate, anche attraverso presidi territoriali e, all’ OCCORRENZA, INIBIRE la fruizione dei beni; PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE a tutto quanto particolarmente esposto a venti forti come cartelloni, insegne, tettoie leggere ad alberature;

INFORMARE la popolazione;

MANTENERE contatti con sale operative regionali – SORIS (Dirig. Locali e funz. NOPI del DRPC), VVF, 118 e Prefetture;

MONITORARE condizioni meteo locali;

ATTIVARE tutte le altre necessarie misure di mitigazione dei rischi previste nei propri Piani di protezione civile per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico e nei documenti regionali e nazionali.

Si invita altresì a dare riscontro alla SORIS della avvenuta ricezione avviso meteo di ieri e al prossimo di oggi, stesso mezzo ovvero con mail separata. Comunicare nominativo responsabile comunale PC e Comandante Polizia Locale ove non fatto.

Si invita altresì di:

Si invita altresì a dare riscontro alla SORIS della avvenuta ricezione avviso meteo di ieri e al prossimo di oggi, stesso mezzo ovvero con mail separata. Comunicare nominativo responsabile comunale PC e Comandante Polizia Locale ove non fatto. Si invita altresì di: attivare la Fase Operativa di PREALLARME o di ALLARME, nel caso di eventi in corso molti intensi, anche utilizzando la piattaforma GECoS

riscontrare la ricezione del presente Comunicato straordinario.

comunicare alla SORIS nominativi del responsabile comunale PC e del Comandante Polizia Locale ove non già provveduto.

Le previsioni

Sono previste piogge intense e abbondanti, possibili grandinate, venti forti di burrasca e intense mareggiate sulle coste esposte. I Comuni più a rischio hanno aperto i centri operativi comunali. Tutti i volontari della protezione civile sono in pre-allarme e hanno iniziato in queste ore a monitorare i punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate. I residenti dei comuni sono stati informati e invitati a restare a casa ed uscire se strettamente necessario.

L’aggiornamento

La protezione civile ha diramato un nuovo aggiornamento delle previsioni di rischio idrico e idrogeologico. L’allerta aumenta da gialla ad arancione per tutta la Regione esclusa una striscia nella costa occidentale tra le province di Palermo e Messina.

Sospese attività hub di Acireale

Dalle 13.30, a causa dell’allerta meteo, saranno sospese tutte le attività nell’Hub vaccinale di via Forcile. Stop anche al drive in di Acireale. Sia i drive in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per questo pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’Hub vaccinale. Non e’ necessario fare una nuova prenotazione. “Lo stop – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – si è reso necessario per tutelare sia gli utenti che gli operatori. Ci scusiamo per il disagio, ma è una sospensione momentanea. Gli altri Hub vaccinali il pomeriggio sono chiusi, ma potrebbero restare chiusi anche nella giornata di domani. Seguiremo le indicazioni che vengono date dalla Protezione civile regionale”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI