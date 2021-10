Sicilia, allerta meteo: inizia peggioramento, previsioni

CATANIA – Allerta meteo arancione in Sicilia, continua la formazione del ciclone Mediterraneo Medicane. L’analisi del previsore meteo Massimo Mertoli per LiveSicilia.

Condizioni climatiche in peggioramento dal pomeriggio di oggi 24 e per le successive 18-24 ore, con associate piogge diffuse e intense, anche a carattere temporalesco intenso e con particolare riferimento al settore orientale, ed inoltre nei territori ionici dell’etneo, dell’Ibleo, Moio-Alcantara e forse Peloritani ionico, le piogge localmente potranno assumere carattere di violenti nubifragi.

SI PREVEDE per le successive 18-24 ore, il persistere di raffiche di vento fino a burrasca forte da Est e tentende a ruotare da Sud-Est e con particolare riferimento al settore orientale e ionico-sud-orientale e MARI generalmente da molto mossi ad agitati con associate mareggiate nella costa ionica.

Le previsioni del giorno

Cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali su Calabria e Sicilia, dove risulteranno anche di forte intensità sui relativi settori ionici; fenomeni sparsi sulle restanti regioni, specie tra tarda mattinata e pomeriggio. Temporaneo miglioramento serale su queste ultime in attesa di nuovo peggioramento nel corso della notte a partire dalla Basilicata. Temperature minime in calo su Puglia meridionale, in aumento sulle isole maggiori, stazionarie altrove.

Massime in generale flessione. Venti forti dai quadranti orientali fino a burrasca su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; moderati dai quadranti orientali su restante meridione. Mari da molto mosso ad agitato il basso Tirreno, molto mossi i restanti bacini.

La mappa sinottica delle piogge mostra che la zona principalmente a rischio è quella tra Catania e Messina. Si prevedono “precipitazioni diffuse e intense, anche a carattere temporalesco e con particolare riferimento al settore ionico dell’isola, ed inoltre le precipitazioni potranno assumere carattere di eccezionalità o alluvionale nel distretto nord-orientale siculo (territorio etneo, fascia ionica-etnea, Moio-Alcantara e forse il versante ionico dei Peloritani)”.



