PALERMO – Le prossime ore saranno ancora di paura per la Sicilia flagellata dal maltempo. Rischio nubifragi ancora elevato da giovedì per le avverse condizioni meteo nell’Isola e sulla Calabria ionica, colpite in queste ore. E mentre oggi la situazione è stata caratterizzata da piogge torrenziali ancora sulla Sicilia ionica e piogge veloci anche al Centro, domani le precipitazioni al Sud saranno meno intense e a carattere irregolare, mentre al Centronord ci sarà la rimonta dell’alta pressione che garantirà bel tempo.

Sarà però da giovedì, informa Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it, “che il vortice ciclonico responsabile del maltempo anzichè dirigersi verso levante salirà verso la Sicilia dando inizio a una nuova ondata di maltempo ancora una volta su gran parte dell’isola e sulla Calabria ionica”. Piogge torrenziali e quasi incessanti colpiranno le due regioni almeno fino a venerdì e parte di sabato. Il ciclone mediterraneo, che è posizionato sul Mar di Sicilia e si sta muovendo verso il Mar Ionio. Influenzerà quindi pesantemente il tempo su queste regioni per tutta la settimana.

Intanto con l’avvento del weekend che darà inizio alle festività di Ognissanti, una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia cominciando a interessare il Nordovest nella giornata di domenica. Ma sarà lunedì 1 novembre che il fronte perturbato riuscirà a espandersi a gran parte del Nord e delle regioni tirreniche centrali. Nel dettaglio: Martedì 26. Al nord: condizioni di bel tempo, locali nebbie mattutine. Al centro: passaggio piovoso dal Lazio verso Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Al sud: intenso maltempo sulla Sicilia orientale, piogge sulla Calabria meridionale. Mercoledì 27. Al nord: soleggiato. Al centro: in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud: piogge a carattere sparso in Sicilia, asciutto altrove. Giovedì 28. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: peggiora in Sardegna con rovesci e qualche temporales. Al sud: nuovo intenso peggioramento sulla Sicilia e poi sulla Calabria meridionale. Venerdì 29 con piogge battenti e rischio alluvioni su Calabria ionica e Sicilia.

