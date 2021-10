Il derby che unisce: giocatori del Palermo in aiuto a Catania

Il Derby di Sicilia è la sfida storica tra Palermo e Catania che alimenta passione e agonismo nel popolo siciliano. Novanta minuti su un campo di calcio che puntano dritto al cuore delle tifoserie e delle due città dell’isola. Diversi campioni in passato hanno reso questa sfida emozionante, spettacolare e altamente sentita per una sorta di “egemonia isolana”. Nella passata stagione di Serie C, nel mese di novembre, si è rigiocato dopo ben sette anni il match che accende entusiasmo e passione in Sicilia. La sfida, passata alla storia anche per il numero di giocatori del Palermo convocati per la sfida (12), è terminata 1-1 in uno stadio “Renzo Barbera” vuoto a causa della pandemia da Covid-19. La gara di ritorno, ha visto invece vincere i rosanero in un’altra giornata storica per la squadra del capoluogo: Mario Alberto Santana segna il gol vittoria diventando l’unico calciatore del Palermo a segnare in tutte le categorie, dalla Serie D alla Serie A.

OLTRE I COLORI

Quello che negli anni è sempre stato definito un derby che “separa” la Sicilia, nelle ultime ore ha dimostrato di essere l’esatto contrario. L’alluvione che ha colpito e devastato la città di Catania e alcuni paesi limitrofi ha lasciato sgomento e disperazione in tutta Italia. Le immagini degli allagamenti della città etnea hanno fatto il giro del mondo. Ed è così che i colori rosanero e quelli rossazzurri si sono ritrovati uno di fianco all’altro in aiuto del popolo catanese. Il giornalista Ismaele La Vardera, tramite i propri profili social, ha condiviso una fotografia che mostra una delegazione di calciatori del Palermo insieme ad una di calciatori del Catania.

Il tecnico Santana, Ivan Marconi, Marco Perrotta e il capitano della primavera Francesco Parisi sono ritratti nello scatto insieme a Mariano Izco, Andrea Russotto, Luca Calapai e Leon Sipos. In occasione dell’incontro, che ha permesso di aiutare diversi sfollati della città alle pendici dell’Etna, il giornalista televisivo si è fatto ambasciatore di un derby che ha unito le due squadre calcisticamente rivali. L’iniziativa verrà mostrata in un servizio de “Le Iene” che andrà presto in onda durante il noto programma televisivo. Un gesto di solidarietà che ha permesso a Palermo e Catania di ritrovarsi in un Derby di Sicilia che unisce le due città dell’isola.



