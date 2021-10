Siracusa, allerta meteo: disposta la chiusura delle scuole

SIRACUSA – La Protezione Civile Regionale ha confermato l’allerta rossa per la provincia di Siracusa fino alle 24 di sabato 30 ottobre.

Per via di questa ordinanza è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, 30 ottobre.

Il sindaco ha predisposto, tramite ordinanza, anche la chiusura delle attività mercatali, dei centri commerciali, del mercato ortofrutticolo, degli impianti sportivi pubblici e privati, dei parchi pubblici – compresi il Parco Archeologico

della Neapolis – del Castello Maniace, del cimitero comunale e degli asili nido pubblici e privati. Vige, inoltre, il divieto di effettuare attività collettive all’aria aperta.

Di seguito, il link con tutte le norme comportamentali da seguire in caso di #emergenza inserite nel piano di protezione civile comunale: http://sr1.comune.siracusa.it/media/ppccsr/ppccsr/comportamenti_popolazione.pdf

Il comune invita la popolazione a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati ad una situazione di allarme.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI