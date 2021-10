Ciclone, riaperta Ss 114 e ‘ragusana’: chiusa strada del ponte Alcantara

CATANIA – Alcune strade danneggiate da allagamenti ed esondazioni tornano accessibili. Sono infatti terminati – come annuncia l’Anas in una nota – gli interventi di messa in sicurezza e riaperte al traffico stamane due statali dell’isola che erano state chiuse per allagamenti in seguito alle estreme condizioni meteo dei giorni scorsi.



In particolare, il transito è tornato regolare sui primi 700 metri della strada statale 194 “Ragusana” (dal km 0,300 al km 1,000) a Catania. Così come si può percorrere la strada statale 114 “Orientale Sicula” (tra i km 137,300 e 144,200) in provincia di Siracusa che ieri a causa della chiusura ha isolato parte della città di Augusta.

Rimangono chiusi, invece, i primi 150 metri della strada statale 116 “Randazzo – Capo d’Orlando” (CT), in prossimità del ponte Alcantara, per danneggiamento di parte del parapetto del ponte. Infine, è chiuso al traffico il tratto della statale 191 “di Pietraperzia” tra i km 39,200 e 43,760, tra le località di Barrafranca (EN) e Mazzarino (CL), con deviazioni della circolazione segnalate in loco.

Il personale di Anas continua a lavorare per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.



