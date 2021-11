Covid: in Sicilia 295 nuovi positivi, aumentano i ricoveri

PALERMO – Sono 295 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.004 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 301. L’incidenza sale al 4,2% ieri era al 2,7%. L’isola è al quinto posto per contagi tra le regioni, al primo c’è il Lazio con 445 casi. Gli attuali positivi sono 7.384 con un aumento di 187 casi. I guariti sono 106 mentre si registrano altre 2 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.019. Sul fronte ospedaliero sono adesso 336 ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 36, tre in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 19 casi, Catania 111, Messina 55, Siracusa 70, Ragusa 4, Trapani 7, Caltanissetta 26, Agrigento 2, Enna, 1.

I nuovi positivi in Italia

Sono 2.818 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 4.526. Sono invece 20 le vittime in un giorno (ieri 26). Effettuati 146.725 tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che aumenta all’1,9% rispetto all’1,3% di ieri. Sono 364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33 (ieri 17). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.863, ovvero 109 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 83.722, 1.274 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.774.783, i morti 132.120. I dimessi e i guariti sono invece 4.558.941, con un incremento di 1.524 rispetto a ieri.

I dati della settimana a Palermo

Nella settimana dal 25 al 31 ottobre in Sicilia si è registrato un nuovo incremento dei nuovi positivi e, dopo 7 settimane, anche degli attuali positivi. Sono invece diminuiti i ricoverati e i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi. E’ quanto emerge dall’elaborazione dei dati nell’isola da parte dell’ufficio di statistica del Comune di Palermo. I nuovi positivi sono 2.574, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente. E’ aumentato anche il rapporto fra tamponi positivi/tamponi effettuati, ora al 2,9%. Il numero degli attuali positivi è 7197, 529 in più. Le persone in isolamento sono 6876. I ricoverati sono 321, di cui 33 in terapia intensiva. Sono aumentati di 12. I ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 9. Nella settimana si sono registrati 16 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero dei guariti (294.018) è cresciuto di 2014. La percentuale dei guariti è del 95,4%. I decessi registrati nella settimana sono 31. Il totale dei decessi in Sicilia è 7017



