Palermo, vince contro il papà no vax: a 16 anni potrà vaccinarsi

PALERMO- Il papà, separato, è un no vax e non vuole che la figlia si vaccini. Lei, a sedici anni, sostenuta dalla mamma, vuole assolutamente vaccinarsi. Il giudice le dà ragione e, a breve, questa ragazza tenace e intelligente coronerà il sogno della sua prima dose.

Il tentativo alla Fiera

Madre e figlia sono state sostenute dall’avvocato Maria Melania La Barbera che racconta la storia: “La mamma si è rivolta a me in estate, spiegando il caso: una figlia nata da un’unione di fatto che finisce poco dopo la sua nascita. Un papà assente. La ragazza, in estate, va all’hub della Fiera di Palermo per vaccinarsi, le dicono che ci vuole l’autorizzazione di entrambi genitori, il sì congiunto”. E qui cominciano i problemi. “Il papà – racconta l’avvocato – tramite un parente si dice contrario, perché è un no vax. Noi inviamo una raccomandata, ma lui non risponde. Allora facciamo ricorso”.

La decisione del giudice

C’è un’udienza a cui il padre non si presenta. In quella sede, la ragazza spiega le sue ragioni. Pratica diversi sport, vuole tornare alla normalità. E dice: intendo vaccinarmi per dare un contributo alla serenità di tutti e per debellare la pandemia. La mamma vince il ricorso. La ragazza si vaccinerà nei prossimi giorni, proprio come la madre. “Chi si trova in una situazione del genere e vuole ricevere la somministrazione – dice l’avvocato La Barbera – sappia che ci sono sentenze molto chiare sul punto e le tutele necessarie. Nessuno può essere fermato nella sua volontà di proteggersi e proteggere gli altri”.

Il bollettino e i vaccini

Il vaccino è fondamentale nel contrasto alla pandemia. Siamo in piena quarta ondata, ma, al momento, gli effetti dei contagi – anche in Sicilia – sono limitati dalle immunizzazioni, lì dove ci sono diverse persone protette. Sarà necessario ricevere la terza dose, come dicono gli esperti. Ecco il bollettino di oggi.



