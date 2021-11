CATANIA. In queste ore si sta ancora lavorando per elaborare piani di intervento, per mettere in sicurezza l’edificio, e scongiurare la possibilità di ulteriori danni effettuando un’ispezione accurata delle coperture dell’intero edificio storico, costruito nel Settecento per ospitare il monastero della Santissima Trinità.

Sulle vicende che hanno interessato il Boggio Lera con la caduta della volta di un’aula, il sindaco metropolitano Salvo Pogliese, ha attivato i tecnici della Città metropolitana e il personale della Pubbliservizi.

Le lezioni sono state, ovviamente, sospese in via precauzionale.

I Vigili del Fuoco stamane si sono recati sul posto a fronte del maltempo con le insistenti piogge delle ultime settimane che ha danneggiato soltanto il tratto terminale ovest del tetto del corridoio centrale che ha appunto ceduto. Il preside, il personale docente e il personale di segreteria sono in costante contatto con la Città metropolitana per decidere quando e con quali modalità ricominciare l’attività scolastica.



