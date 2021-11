Maltempo: allagamenti nel palermitano, soccorsi automobilisti

PALERMO – Il maltempo sta creando diversi danni in provincia di Palermo. La pioggia battente che da questa mattina si sta riversando nel Palermitano sta creando disagi e rallentamenti al traffico. A Partinico allagati in particolare un tratto della via Benevento, Largo Ascone e la via Kennedy, dove l’acqua si è infiltrata all’interno di scantinati, abitazioni e negozi. Al lavoro i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.

La Protezione civile fa sapere che ci sono diversi allagamenti nella zona della statale Palermo-Sciacca soprattutto tra Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Gli automobilisti procedono lentamente lungo perché tanti torrenti nella zona sono esondati. Allagamenti anche nella zona del trapanese a Castelvetrano e Calatafimi. Qui è esondato il torrente San Bartolomeo. Ad. Alcamo la Croce rossa ha soccorso diverse persone rimaste intrappolate in casa a causa degli allagamenti.

A Carini, in via Monte Cuccio, l’acqua ha invaso diversi scantinati e abitazioni. Pioggia intensa anche sulla strada provinciale 27 Corleone-Roccamena. Sulla Palermo-Sciacca, bivio con Camporeale e Roccamena stanno intervenendo i pompieri con diverse squadre per soccorrere vari automobilisti rimasti intrappolati all’interno delle proprie auto a causa dell’enorme cumulo di fango e detriti che ha impantanato i veicoli. Allagata anche la strada statale 119. A Palermo diversi gli interventi per il distacco dell’intonaco da alcuni palazzi.



