Maltempo: allagato tratto autostrada nel trapanese – VIDEO

TRAPANI – I sindaci di Calatafimi, Francesco Gruppuso, e di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, poche minuti fa hanno dichiarato lo stato di emergenza per le forti piogge che continuano in maniera intensa, con forte burrasche, e che hanno provocato il rigonfiamento di fiumi e torrenti, e le previsioni portano a ritenere che le esondazioni già cominciate proseguiranno anche nelle prossime ore. I sindaci intanto hanno avvertito la popolazione a evitare spostamenti. Problemi sull’autostrada, a Gallitello acqua e fango hanno invaso le corsie dell’A29, e sulla strada che da Calatafimi, attraversando il quartiere di Sasi, arriva ad Alcamo.

Su questa strada si trova un ponte che è stato chiuso al traffico. Grave la situazione nella zona di Rincione, a Calatafimi, dove ad allagarsi è stata proprio la zona di Sasi. “L’ingrossamento del fiume Freddo e la conseguente esondazione – sottolinea il sindaco Gruppuso – ci ha costretto a chiudere il transito sul ponte Rincione che attraversa lo stesso fiume. Sia per la parte che ricade in territorio di Calatafimi che in quella di Alcamo”. In alcune zone di campagna nell’agro di Calatafimi sono state accertate anche alcune frane. Sul posto Croce Rossa, la Fly Team Protezione civile sezione di Castellammare del Golfo e i volontari del territorio e i vigili del fuoco. Il fiume va a congiungersi con il torrente San Bartolomeo che va a sfociare nel mare di Castellammare. Anche questo si è ingrossato ed è esondato su alcuni terreni circostanti. Allagamenti anche a Castellammare. Oltre i limiti di piena anche il torrente Guidaloca, sempre nel territorio di Castellammare del golfo. Al momento si registrano solo alcuni danni ai terreni adiacenti il San Bartolomeo e il torrente Guidaloca. Intanto anche per domani è prevista l’allerta arancione, con previsione di temporali, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento.

Intanto a Salemi le scuole rimarranno chiuse domani. Lo ha deciso il sindaco della cittadina in provincia di Trapani, Domenico Venuti, alla luce dell’allerta arancione diramato dalla Protezione civile per le prossime 24 ore, con il rischio di un peggioramento delle condizioni meteo. Venuti ha firmato una ordinanza che prevede la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. La decisione è stata assunta di concerto con gli altri sindaci dei Comuni limitrofi.



