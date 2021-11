Castagnini: “Lucca top, Soleri e Brunori in C di passaggio”

PALERMO – “Siamo lì, il campionato è equilibrato. In Serie C basta poco, sia per vincere che per perdere”. A dirlo è il direttore sportivo Renzo Castagnini, intervista da La Casa di C. Il dirigente rosanero, ha fatto il punto sull’attuale cammino della compagine allenata da Giacomo Filippi e sul mercato fatto dal club di viale del Fante, partendo però dalla cessione la scorsa estate di Lorenzo Lucca, passato al Pisa: “È un giocatore fantastico un ragazzo eccezionale, farà strada perché è umile e gli piace allenarsi – ha sottolineato Castagnini -. Io lo volevo portare a Palermo già sei mesi prima del ‘famoso’ gennaio 2020. Mi stuzzicava il fatto che un giocatore con una stazza fisica del genere, alto più di due metri, riuscisse ad avere una mobilità incredibile. Ci sentiamo ancora oggi, gli dico di non perdere mai quel sorriso con cui ogni giorno entrava al campo d’allenamento qui a Palermo. È la sua forza. E poi è un ragazzo che sa ascoltare”.

Il Palermo, andato via Lucca, ha puntato di altri due attaccanti che stanno facendo molto bene, Brunori e Soleri: “Soleri lo seguo da quando era in Primavera alla Roma, avrebbe potuto fare un altro percorso, ma le punte hanno tempi di maturazione tardivi. Brunori lo avevo chiesto al mio amico Cherubini già un anno fa, in quell’occasione scelse la categoria, ora è qui con me: sono contento. Sono ragazzi forti, determinati, devono fare solo quel passettino mentale in più. Hanno tutte le qualità per essere in C solo di passaggio, ma dipende da loro”, ha concluso Castagnini.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI