Allerta arancione a Catania, Pogliese: “Domani scuole chiuse”

CATANIA – La perturbazione che sta colpendo la Sicilia orientale nella tarda giornata di giovedì, e la diramazione di un nuovo bollettino meteo con allerta arancione, spingono il sindaco di Catania Pogliese a sospendere tutte le attività didattiche. “L’allerta arancione sulla Città – scrive Pogliese in un comunicato – e le intense piogge mi inducono a sospendere l’attività didattica per domani, venerdì 12 novembre”.

“La vicenda del Boggio Lera – si legge ancora nel comunicato – e la tragedia sfiorata dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo. Le verifiche nelle scuole continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite, anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni”.

“Non amo chiudere le scuole a cuor leggero – conclude Pogliese – ma sento forte, prima di tutto, la responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze, da Sindaco e da genitore”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI