Palermo, nave militare del Qatar verrà costruita alla Fincantieri

PALERMO – E’ cominciato oggi nello stabilimento Fincantieri di Palermo il taglio della prima lamiere per la costruzione della nave di tipologia Landing Platform Dock (LpD), destinata alla marina del Qatar, lunga 150 metri e di 3700 tonnellate di acciaio. L’unità militare sarà realizzata in venti mesi. Per la costruzione della nave e la fornitura di impianti, arredi e motori, sarà impiegata la forza lavoro di tutto il cantiere navale e dell’indotto. Fincantieri ha previsto inoltre la costruzione di tronconi di navi da crociera, per un totale di 1.400.000 ore di lavoro di costruzione. “Sono contento della fiducia che Fincantieri ha riservato al nostro cantiere navale facendo ripartire la costruzione – dice Vincenzo Comella, segretario della Uilm di Palermo – Adesso, è importante non perdere di vista la missione produttiva nella sua interezza, che comprende costruzione, trasformazione e rigenerazione navale”.



