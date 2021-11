Covid, si preparano nuovi controlli per chi arriva in Sicilia

Sono allo studio nuovi controlli per chi arriva in Sicilia dalla Germania e della Gran Bretagna. Ancora non c’è nulla che sia stato messo nero su bianco, ma presto potrebbe esserci. La risalita dei contagi in Europa preoccupa, ecco perché a Palazzo d’Orleans si studiano nuove misure per chi, viaggiando, proviene dai paesi con molti positivi, mentre la quarta ondata provoca ovunque la risalita degli indici Covid. Germania e Gran Bretagna sono fra le zone con considerate a rischio.

La possibile ordinanza

C’è un corso una valutazione per la pubblicazione di un’ordinanza del presidente Musumeci sulla scorta di quelle emanate in precedenza sui tamponi obbligatori. Sono i tecnici, chi lavora sul campo, in primis, a spingere per una soluzione del genere. Molto dipenderà dai successivi sviluppi dei casi.

Razza: il virus c’è ancora

La Sicilia ha visto aumentare i suoi contagi, ma con percentuali di ospedalizzazione ancora contenute. Tuttavia, la massima attenzione si rende necessaria. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, avverte: “Il virus c’è ancora. Tutti quelli che profetizzano un’uscita dalla pandemia, nell’arco delle prossime settimane o nei prossimi mesi, non dicano delle cose che sono smentite dai fatti. E sono fatti anche quelli che vedono un’occupazione dei reparti ospedalieri quasi al 90% per i soggetti non vaccinati. Quindi i teorici dei no-vax probabilmente dovrebbero fare una passeggiata in una terapia intensiva e conoscere il dramma di chi non si è vaccinato”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI