La voragine sulla Marsala-Salemi, sopralluogo di Cancelleri

SALEMI (TRAPANI) – Il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e le amministrazioni comunali di Marsala e Salemi hanno effettuato, oggi pomeriggio, un sopralluogo sulla statale 188 che collega le due città nel punto in cui, mercoledì scorso, a seguito di uno smottamento del terreno provocato dalle abbondanti piogge, si è aperta una voragine che ha interrotto, al chilometro 24, il collegamento.

La strada è crollata nel punto in cui è attraversata sotterraneamente da un piccolo corso d’acqua. “Già dai primi giorni della prossima settimana – dice il sindaco di Marsala, Massimo Grillo – l’Anas si è impegnata a consolidare una viabilità alternativa e collegare stabilmente i due Comuni”.

“Ringrazio Cancelleri per la solerzia e l’interessamento dimostrati – afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. La strada porta i segni pesanti del maltempo dei giorni scorsi. L’impegno di tutti è quello di giungere alla riapertura entro la prossima settimana. Si sta lavorando, infatti, per liberare la carreggiata dai detriti e per mettere a punto i percorsi alternativi”.



