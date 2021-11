Reddito: il Comune avvia al lavoro 210 percettori

Catania – Duecentodieci percettori di reddito di cittadinanza saranno avviati al lavoro dal Comune di Catania per svolgere compiti di utilita’ collettiva. Un numero, secondo le intenzioni dell’Amministrazione dell’Ente, destinato a crescere fino a superare le mille unita’. La prima tranche di 55 beneficiari del reddito sara’ operativa da lunedi’ prossimo e sara’ impegnata in servizi di pubblica utilita’ davanti alle scuole, nella manutenzione, ma anche a tutela degli animali e al mantenimento del decoro urbano. Ciascuno potra’ lavorare per un massimo di sedici ore settimanali. Le mansioni sono state attribuite dopo colloqui fatti dai servizi sociali e della competenze personali emerse. I percettori del reddito che si sono rifiutati di lavorare per il Comune saranno segnalati all’Inps.

“Quello varato e’ un atto doveroso – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese – che restituisce valore sociale a un misura di assistenza che doveva essere necessariamente accompagnata da un servizio utile per tutti. Catania ha tanti bisogni e le carenze di personale del Comune e’ uno delle componenti di questa condizione”.

“Vi ringrazio per quello che farete per la nostra citta’ – ha aggiunto il sindaco rivolgendosi alla rappresentanza di percettori del reddito che lunedi’ iniziera’ l’attivita’ – avete mostrato disponibilita’ a dare un aiuto alla collettivita’, ma molti vostri colleghi – ha rivelato Pogliese – si sono rifiutati di farlo. Saranno tutti segnalati all’Inps per i provvedimenti del caso che, com’e’ noto, possono arrivare fino alla cancellazione del beneficio. Con l’assunzione a breve di una sessantina di assistenti sociali il lavoro di selezione potra’ intensificarsi e tanti altri beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno dare un contributo concreto per la collettivita’”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI