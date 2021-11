ACR Messina, Capuano: “Trasformiamo la rabbia in lavoro”

“Balde purtroppo è ancora fuori quindi non lo recupereremo nemmeno nella partita di Latina. Ma non solo lui, tra Covid e infortunati siamo andati in difficoltà. Pochi gol? E’ vero, ma abbiamo prodotto tantissimo ad esempio contro la Juve Stabia. Non mi soffermerei sul risultato ma su quante volte abbiamo costruito e con quanti uomini abbiamo accompagnato la fase d’attacco. Nelle ultime due partite abbiamo prodotto poco, ma tra Catanzaro ed Avellino ci sono state delle mancanze. Vukusic e Adorante anche in settimana si erano allenati pochissimo, ma noi avevamo preparato la partita contro l’Avellino in quella maniera. Non siamo stati molto fortunati. A Castellammare abbiamo perso per una decisione sfortunata dell’arbitro che inverte un fallo laterale, ad Avellino ci manca un rigore. Speriamo vada diversamente a Latina”. Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Ezio Capuano, tecnico dell’ACR Messina, alla vigilia della sfida contro il Latina.

L’allenatore dei peloritani ha proseguito: “Dopo l’Avellino ho semplicemente detto ciò che secondo me non andava e poi lo abbiamo analizzato in settimana. Credo che un allenatore abbia il dovere di manifestare quelle che sono le proprie perplessità, non c’è nulla da chiarire. L’allenatore è un leader e la squadra deve seguirlo. Siamo incazzati per i punti persi. La mia è una squadra che può giocarsela con chiunque, poi si può vincere o perdere. La rabbia la trasformiamo con il lavoro, l’abnegazione e l’applicazione, senza farci condizionare dalle assenze. Trequartista? In organico non ce l’abbiamo, ma solo una punta esterna adattata. Farsi trasportare e perdere certezze per un risultato negativo non è nel mio caso. Troviamo argomentazioni sempre diverse dettate dalle qualità e dai segmenti tattici dell’avversario. Non giochiamo mai con la stessa struttura ma cerchiamo sempre di portare segmenti diversi e lo faremo anche a Latina in base alle qualità e alla struttura dell’avversario”.



