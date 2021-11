Meteo Sicilia, tregua e peggioramenti: le previsioni del weekend

ROMA – Il bel tempo degli ultimi giorni lascerà presto il nostro Paese. Una perturbazione atlantica arriverà domenica al Nord, portando nebbia e pioggia. Al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini il sole sarà più prevalente regalando inoltre un clima piacevole ancora per un giorno. Questa situazione comincerà a mutare nel corso di domenica pomeriggio quando un intenso fronte perturbato attiverà venti umidi meridionali responsabili dell’aumento della nuvolosità al Centro e in Sardegna e anche al Nord dove le nebbie verranno gradualmente sostituite dal cielo coperto. Le prime piogge colpiranno la Sardegna, la Liguria di levante e le coste dell’alta Toscana per poi raggiungere in serata le coste del Lazio e della Sicilia occidentale. Al Sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso fino a domani, con temperature stazionarie.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI