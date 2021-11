Partanna, pala eolica incendiata da un fulmine

PARTANNA (TRAPANI) – Stanotte un fulmine ha colpito l’elica di una pala eolica installata in un terreno privato di contrada Donzelle-Santa Barbara, a Partanna, nel Trapanese. Il fuoco ha distrutto il componente dell’impianto non provocando danni al motore. La parte di pala, una volta bruciata, si è staccata ed è finita a terra. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. Il fulmine ha danneggiato anche l’impianto elettrico della casa che si trova in prossimità della pala eolica.



