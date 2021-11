PALERMO – Allarme bomba a Palermo. I poliziotti sono intervenuti in via Mario Rapisardi, una traversa di via Libertà.

È stata segnalata la presenza di una valigia sospetta. Gli artificieri l’hanno fatta brillare. All’interno nulla c’era. Allarme rientrato. La strada, chiusa per un paio di ore, è stata riaperta al transito.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI