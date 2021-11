Intel a Catania, Musumeci: “Avviati contatti”

CATANIA – Prosegue la manovra di avvicinamento della Sicilia a Intel. Secondo quanto dice il presidente della Regione Nello Musumeci, sono stati avviati dei contatti con la multinazionale, leader del settore dei semiconduttori, per saggiare l’opportunità di aprire uno stabilimento nella Etna Valley.

Intervenendo al roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria “Innovation Days”, Musumeci ha detto: “Abbiamo già un contatto con Intel, lo abbiamo subito avviato non appena si è manifestata la volontà di investire da parte della grande azienda e riteniamo che la Sicilia nell’area del catanese possa davvero rappresentare una straordinaria opportunità. La Intel ha risposto al nostro appello mostrando un certo interesse, chiede 150 ettari di terreno, non è facile trovarli in un’area industriale”.

“Stiamo lavorando su questo fronte – ha detto ancora Musumeci – nell’area industriale siamo riusciti già a individuare un’area di proprietà della Regione di circa 60 ettari, stiamo tentando di arrivare ad una estensione adeguata. Nei prossimi giorni mi confronterò con il sindaco della città di Catania per capire se assieme possiamo individuare aree contigue in modo che si possa offrire alla Intel la possibilità di scegliere questa straordinaria terra di Sicilia”.



