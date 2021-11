Fondo salva Comuni, dal governo 75 milioni per Palermo

PALERMO – Fondo salva Comuni, da un emendamento del governo alla legge di Bilancio potrebbe arrivare un contributo di 150 milioni una tantum per il 2021 ai Comuni siciliani in difficoltà, la metà dei quali potrebbe spettare al capoluogo. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia. Una boccata di ossigeno per le casse vuote di Palazzo delle Aquile che potrebbe arrivare nei giorni in cui il Consiglio comunale sta lavorando al Piano di riequilibrio dei conti.

Il contributo a fondo perduto del governo nazionale a tutti i Comuni sarà di circa 150 milioni e verrà ripartito in base a dei parametri che dovrebbero far sì che circa 75 milioni andranno a Palermo. Un regalo una tantum per l’anno 2021 deciso da Roma per accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle proprie entrate dei Comuni.

Secondo alcune indiscrezioni circa la metà dei 150 milioni dovrebbe spettare a Palazzo delle Aquile. I criteri di assegnazione dovrebbero essere in base al rapporto fra fondo crediti di dubbia esigibilità e le entrate correnti dell’esercizio finanziario 2019: più larga è la forbice e maggiore è il contributo. Da vedere se Palermo ha i requisiti previsti. Al momento



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI