I 10mila di Palermo non bastano, Italia-Svizzera termina 1-2

PALERMO – La Nazionale Femminile della CT Milena Bertolini è scesa in campo allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo contro la Svizzera per la sfida di qualificazione ai Mondiali del 2023. Le elvetiche riescono a portare a casa i tre punti grazie ad un’ottima prestazione soprattutto durante il primo tempo: con questa vittoria le svizzere si portano in testa al Girone G con 15 punti. Le Azzurre, dopo la sconfitta odierna, rimangono al secondo posto in classifica con 12 punti e con tanta amarezza per le diverse occasioni create.

Il match giocato nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano non inizia benissimo per l’Italdonne, che si ritrova in svantaggio di due reti nei primi venti minuti di gioco. Il gol che sblocca la gara lo mette a segno Sow al 9′, con un ottimo inserimento alle spalle della difesa italiana. Il doppio vantaggio elvetico, invece, porta la firma di Crnogorcevic proprio al minuto 20, dopo un errore del capitano delle Azzurre Gama. Dopo aver incassato i colpi, le calciatrici guidate dalla Bertolini riescono a reagire e nella ripresa riaprono l’incontro. Al 60′, infatti, Bonansea trova il gol del 2-1 con una conclusione dal limite dell’area leggermente deviata da una giocatrice avversaria. La Nazionale italiana continua ad attaccare fino allo scadere dei 5 minuti di recupero, colpendo anche una traversa appena qualche secondo prima del triplice fischio. Italia-Svizzera termina dunque 1-2.

Il pubblico siciliano ha risposto bene al match giocato con calcio d’inizio alle ore 17.30. Più di 10mila i biglietti emessi per la sfida odierna, con una bella cornice di pubblico presente sulle tribune dello stadio “Renzo Barbera”. Purtroppo, però, il supporto dei tifosi palermitani non è bastato alle Azzurre per acciuffare il pari. La CT Bertolini, dunque, è già proiettata alla sfida contro la Romania del 30 novembre.



