Omicron, in Italia contagiato col doppio vaccino: famigliari positivi

CASERTA – Contagiato dalla variante Omicron nonostante il doppio vaccino. Emergono nuovi particolari dal primo caso, accertato in Italia, della nuova variante del coronavirus.

Esperti in campo

Risiede nel Casertano il professionista che ha contratto la variante Omicron del Covid 19. L’Asl di Caserta ha immediatamente attivato un iter particolare per studiare il caso. I suoi cinque familiari conviventi sono stati sottoposti al tampone risultando tutti positivi. L’Iss ha anticipato che i primi risultati del sequenziamento sul materiale genetico dell’uomo confermano il contagio con la variante Omicron, mentre per i familiari si è ancora in attesa dei risultati.

Doppio vaccino non blocca contagio

Omicron è già in Italia. Una sequenza riconducibile alla nuova variante del Coronavirus è stata identificata su un cittadino campano – vaccinato con due dosi – sbarcato qualche giorno fa a Malpensa dal Mozambico. Il ‘paziente zero’ italiano, un professionista dipendente di una azienda internazionale, è stato sottoposto a tampone quando è sbarcato nello scalo lombardo. Il test è risultato in seguito positivo al Covid e l’allarme di questi giorni sui viaggiatori di rientro dall’Africa australe ha acceso i riflettori sul suo caso, facendo partire riscontri più approfonditi anche sui suoi familiari conviventi, residenti in Campania. Il Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano ha così sequenziato la nuova variante. Lievi i sintomi riscontrati. Il paziente, il suo nucleo familiare composto da cinque persone e tutti i loro contatti sono stati subito posti in isolamento prudenziale. Sono in buone condizioni di salute; allertati i laboratori campani che stanno già lavorando per ottenere i risultati genomici. Al momento non sono stati identificati contatti positivi in Lombardia dell’uomo.

Quasi certi casi in Olanda

I primi 61 positivi rilevati sui due voli arrivati ad Amsterdam dal Sudafrica hanno contratto la variante Omicron con un indice di certezza del “95%”. Lo ha comunicato il ministero della Sanità olandese. La notizia è riportata sui alcuni dei principali media dei Paesi Bassi.

Chieste liste passeggeri

“Abbiamo richiesto al Ministero della Salute di avere a disposizione i nominativi delle liste di imbarco dei residenti nel Lazio che siano entrati in Italia attraverso lo scalo Internazionale di Fiumicino negli ultimi 15 giorni dalle zone interdette. Questo ci permetterebbe di sottoporre queste persone a screening attraverso i tamponi molecolari e le nostre unità mobili sono pronte”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (ANSA).



