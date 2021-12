Catania, vaccinati positivi: ‘Green pass attivo, sistema non sicuro’

CATANIA – “Ma siamo certi che la certificazione verde è sintomo di sicurezza?” L’interrogativo arriva da una dirigente scolastica catanese che, ogni giorno, controlla “la validità del greenpass” dei docenti. “Ma quando mi sono trovata di fronte al caso di qualche prof vaccinato positivo” il semaforo è rimasto “verde”. Insomma “il greenpass continua ad essere attivo” nonostante la positività o la quarantena.

“Ho visto con i miei occhi che qualche falla nel sistema c’è”, commenta la preside. Anche un vaccinato che ha comunicato la ‘positività’ di un familiare facendo scattare gli arresti domiciliari per 7 giorni non ha ricevuta alcuna comunicazione circa la validità del greenpass. Stessa cosa per il congiunto contagiato. “Qualche dubbio sinceramente ce l’ho sulla capacità di questa strategia a contenere in modo reale i contagi”, dice la dirigente.

Il sistema – come risulta dalle fonti aperte – dovrebbe revocare in maniera temporanea la Certificazione verde Covid-19 fino alla guarigione del vaccinato positivo. Ma da più segnalazioni arrivate in redazione questo sembra non accadere. Un corto circuito nel sistema? Nessuna competenza dell’Asp di Catania. “Le certificazioni verdi sono gestite a livello centrale da parte del Ministero della Salute”, ci dicono. Anche da Palermo rimandano a Roma. Qualche mese fa il problema era stato sollevato anche da qualche Regione al Governo Draghi, ma tutto sarebbe rimasto al palo.

La nuova super carta verde, già operativa da lunedì, è “riservata” solo ai vaccinati. Ma chi ci assicura che “sia davvero tutto in ordine” visto che il sistema sembra avere qualche falla? A quando pare tutto sta al buon senso del positivo che è obbligato a rispettare la quarantena. Ma di furbetti, purtroppo, ne contiamo migliaia dall’inizio della pandemia.



