Palermo: rifiuti non raccolti, protestano le associazioni

PALERMO – “La spazzatura non viene ritirata da diversi giorni e la situazione è resa intollerabile dalla presenza di grandi quantità di ingombranti”. E’ la denuncia fatta dall’associazione comitati civici di Palermo che analizza uno dei problemi più atavici della città di Palermo: la raccolta dei rifiuti.

In particolare, l’associazione denuncia rifiuti abbandonati fra via Marco Polo e via Mario Muta, nei pressi di corso Olivuzza. “Visto che si tratta di un sito continuamente alimentato da scaricatori abusivi – sottolinea in una nota – in assenza totale di controlli il marciapiede è impraticabile, soprattutto per disabili, anziani e bimbi in carrozzina, con pericolo per i passanti, costretti a transitare fra le auto in marcia in una zona densamente popolata”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI