Il terribile schianto nel veneziano: Gela piange Carlo e Concetta

GELA (CL) – Anche se vivevano a Marghera – località del comune di Venezia – da diversi anni Carlo Cavaleri, 51 anni, e la moglie Concetta Bilardi, 48 anni, Gela non li ha mai dimenticati. La coppia è rimasta vittima di un terribile schianto lungo la Romea, all’altezza di Rosara nel territorio di Codevigo. Una Jeep Compass ha centrato in pieno l’Alfa Romeo Gt grigia in cui viaggiavano i due coniugi siciliani. Un impatto violentissimo e fatale: i due sono morti sul colpo. Alessandro Curzi, conducente del Suv – che oggi è stato arrestato per duplice omicidio stradale – non ha avuto la pazienza di attendere il fila.

Secondo le prime ricostruzioni a disposizione il 44enne, marchigiano ma residente nel veneziano, avrebbe premuto il piede sull’acceleratore per superare le auto incolonnate nel traffico e e avrebbe colpito la macchina dei coniugi Cavaleri che viaggiavano in senso opposto, da Venezia verso Chioggia. Curzi nella sua folle corsa ha rischiato anche di travolgere pompieri e carabinieri che erano intervenuti per un altro sinistro avvenuto poco prima. L’uomo ora è ai domiciliari e nelle prossime ore sarà ascoltato dalla magistratura.

Lacrime e incredulità nei tanti commenti lasciati sui social. “Carlo e Concetta che le vostre anime riposano in pace”, si legge sui muri virtuali trasformati in un diario di cordoglio. “Destino troppo crudele non vi dimenticheremo”, scrivono.

E molte preghiere sono rivolte ai figli rimasti tragicamente orfani: “Che il signore Gesù possa consolare i cuori di questi ragazzi che sono rimasti senza i genitori”. I familiari sono inconsolabili: “Cugini miei meravigliosi che vuoto e tristezza non sembra vero vegliate sui vostri figli”. Per Gela questa è stata una domenica di lutto.



