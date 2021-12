Super green pass, cosa cambia da domani: le nuove regole, gli spostamenti, i controlli

Da domani, lunedì 6 dicembre, entrerà in vigore un doppio tipo di green pass. Ci sarà il green pass base e il super green pass. In molti hanno già capito la differenza e sanno che il green pass base si ottiene semplicemente con il tampone negativo, il super, invece, con la vaccinazione o dopo essere guariti dal covid.

Il super green pass sarà obbligatorio in tutta Italia per accedere ad attività che, altrimenti, sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Il green pass base sarà obbligatorio per accedere al servizio di trasporto ferroviario regionale, interregionale e al trasporto pubblico locale, oltre che per alberghi e spogliatoi per l’attività sportiva, ma non solo. Si potrà accedere, con il green pass base ai luoghi di lavori, alle mense aziendali e ai ristoranti degli alberghi.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha già annunciato che verranno rafforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine e le prefetture sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare proprio al ministero

Per provare a fermare la diffusione del covid il Governo ha già introdotto l’obbligo vaccinale alla terza dose, a decorrere dal 15 dicembre, per il personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

I dubbi sulla durata del green pass

Per i vaccinati il green pass vale dal 15esimo giorno successivo alla prima dose e fino alla seconda. Completato il ciclo vaccinale avrà una durata di 9 mesi. Ricevuta la terza dose vale per altri 9 mesi. Stessa durata per chi ha avuto il monodose J&J. La validità è invece di 6 mesi dalla data di guarigione riportata sul certificato medico per le persone che hanno contratto il Covid. Appena queste ricevono la dose di vaccino il Pass dura altri 9 mesi. Se ci si ammala dopo l’iniezione il Pass viene sospeso e riprende per 9 mesi dalla guarigione. Per chi fa il test dura 48 ore con antigenico e 72 ore con molecolare negativi.

Cinema, museo e biblioteca. Serve il green pass base o rafforzato?

Il ministero dei Beni culturali ha pubblicato i chiarimenti al decreto propio per quanto riguarda l’accesso ai luoghi della cultura. Da domani per visitare mostre e musei, studiare in biblioteca o consultare documenti in un archivio non è necessario il Super Green Pass ma è sufficiente il solo tampone negativo e la mascherina. Per vedere un film al cinema, uno spettacolo a teatro o un concerto in un locale, luoghi che rimarranno aperti con capienza al 100% fino alla zona rossa, l’ingresso sarà possibile solo per vaccinati e guariti.



