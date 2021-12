Covid, più 9mila positivi e oltre 90 morti nelle ultime 24 ore

L'incidenza sale e aumento gli ingressi in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore l’Italia fa registrare 9.503 nuovi positivi al Covid, mentre ieri erano 15.021. I morti sono 92, mentre ieri se ne registravano 43.

I nuovi positivi vengono fuori dai 301.560 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle. Ieri i tamponi effettuati erano stati oltre 525.108. Sale anche il tasso di incidenza che ieri era al 2,9%, mentre oggi è al 3,1%.

I pazienti in terapia intensiva sono 743, 7 in più aspetto alla giornata di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.879, ovvero 282 in più rispetto a ieri.

Sono 235.835 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 3.835 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.118.576, i morti 134.287. I dimessi e i guariti sono invece 4.748.454, con un incremento di 5.567 rispetto a ieri.



