Capaci, un commento di troppo su Facebook: arrestato

CAPACI (PALERMO) – Ai domiciliari con l’accusa di traffico di stupefacenti, condannato in primo grado a 6 anni, aveva il divieto di comunicare con l’esterno. Dunque, banditi anche i social.

Ed invece Antonino Vaccarella, 38 anni ha usato Facebook per commentato un’iniziativa dell’amministrazione comunale di Capaci.

Gli agenti del commissariato Mondello monitorando i social, hanno trovato i commenti dell’uomo nella pagina Giornale di Capaci sulla notizia di un evento mondano organizzato a Isola delle Femmine.

Per i magistrati le dichiarazioni rappresentano il suo tentativo come si legge nell’ordinanza “di rivendicare una funzione di controllo del territorio per il tramite dei social media, probabilmente in vista di una più tranquilla e agevole estrinsecazione delle attività criminali in quei territori ed il tentativo di condizionare attraverso i social le coscienze e le comuni opinioni in ambito locale”.

La Procura generale ha chiesto l’aggravamento della misura cautelare ed è stato trasferito in carcere. La difesa contesta la decisione e presenterà ricorso al Tribunale del Riesame, certa di potere dare una lettura diversa sulla vicenda.



