Paura sul volo Verona-Palermo: aereo colpito da fulmini e dirottato a Catania

Momenti di grande paura sul volo Fr4915 della Ryanair proveniente da Verona a Palermo, nel tardo pomeriggio di ieri. L’aereo stava per atterrare all’aeroporto di Punta Raisi Falcone-Borsellino, quando è stato colpito da due fulmini. A quel punto il pilotta avrebbe cercato di evitare ogni rischio sorvolando la pista per alcuni minuti, decidendo di dirottare l’aereo a Catania: il velivolo non ha subito danni, ma durante la discesa per l’atterraggio è entrato in un’area di forte turbolenza.

Il maltempo

Erano circa le 18,20 circa e nel Palermitano si era appena verificato un violento nubifragio. L’aereo è arrivato a Catania alle 19,48 e alle 21 i passeggeri, che a bordo hanno vissuto veri e propri momenti di terrore, sono stati saliti sui pullman per il trasferimento a Palermo.



