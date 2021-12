Catastrofe a Ravausa, esplosione e macerie: ‘bimbi dispersi’ FOTO

RAVANUSA (AG) – Esplode palazzina, si cercano tre famiglie tra le macerie. La cronaca di una notte di ricerche. Aggiornamenti in ordine di tempo.

Nell’esplosione della bombola di gas a Ravanusa sarebbero coinvolti più edifici in via Galileo Galilei. In centro si sono radunati tante persone che non riescono a rintracciare i parenti che vivevano negli stabili. Ci sarebbero diverse persone sotto le macerie.

“E’ successa una catastrofe. Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, chiunque abbia mezzi venga a dare una mano”. Così il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, in diretta facebook dal luogo della tragedia lancia un appello per avere aiuti dopo il crollo di una palazzina.

E’ di almeno cinque dispersi, finora, il bilancio dell’esplosione a Ravanusa nell’Agrigentino. Tra di loro anche una donna incinta. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti dei soccorritori.

Nel crollo sarebbero disperse 8-10 persone tra cui due bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. L’incendio sprigionato dopo l’esplosione non è stato ancora spento. I vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro.

A provocare l’esplosione sarebbe stato lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino. Gli immobili crollati o danneggiati sarebbero almeno tre: un intero quartiere nel centro del comune è devastato.

“Questo è il momento dei soccorsi. Domattina, quando interverrà la squadra speciale dei vigili del fuoco da Palermo, interverrà anche la Procura. Al momento abbiamo notizie di dispersi, dobbiamo aspettare e capire”. Lo ha detto all’ansa il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

“Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all’esplosione causata da una fuga di gas. Prego per quanti si stanno impegnando nel contenere il pericolo e per accertare la sperata assenza di vittime”. Lo dice il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano



