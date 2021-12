Il crollo di Ravanusa, il drammatico appello del sindaco VIDEO

La tragedia in diretta. E’ da poco crollata una palazzina a Ravanusa, per una esplosione e il sindaco, Carmelo D’Angelo, lancia il suo appello: “C’è stato un disastro, faccio un appello in diretta perché abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici. Tutte le persone che possono…”. Il video si interrompe a un certo punto. Ha la faccia attonita il sindaco, come uno che stia attraversando un incubo e aspetta di svegliarsi. Ma, purtroppo, è tutto vero. Ci sarebbe stata un’esplosione per una fuga di gas che avrebbe coinvolto diversi edifici e soprattutto una palazzina. Sono i primi momenti concitati, con notizie ancora frammentarie, all’inizio di una notte che si preannuncia lunga e angosciosa. I primi soccorsi stanno arrivando. Si parla di alcuni dispersi. Sarà una notte tremenda.



