Allerta meteo in Sicilia, i danni e le previsioni DIRETTA

Piove sulla Sicilia. Piove ininterrottamente a Palermo. Piove a Mondello con le strade che diventano lagune e rendono impossibile la circolazione. Piove sui detriti mai rimossi di un un precidente nubifragio, su una strada che sale, che scendono a valle in un fiume di fango. Si allagano le vie, con la pioggia che ha provocato la chiusura del sottopasso di via Belgio, a Palermo, e molti altri disagi.

Interventi dei carabinieri nel Trapanese

I carabinieri stanno eseguendo diversi interventi di soccorso a causa delle conseguenze delle abbondanti piogge che nelle ultime ore stanno interessando il trapanese. A Marsala, in contrada Digerbato, la pattuglia di servizio è intervenuta per aiutare due donne che avevano paura a proseguire la marcia con il loro autoveicolo a causa della strada allagata. Altri interventi sono in corso nei tratti di strada danneggiati, allagati o interessati dal fango, al fine di vigilare sulla viabilità come in località Alcamo Marina, sulla SS 187, dove nella notte si è verificato il crollo del ponte “San Bartolomeo”.

Trasporti fermi alle Eolie

Bufera di vento con pioggia torrenziale da ieri sera alle Eolie dove i trasporti marittimi sono fermi, scrive l’agenzia ansa. Sulle sette isole soffiano raffiche di vento da ovest-sud.ovest a 40 chilometri orari. Aliscafi e traghetti sono fermi nei porti per il mare molto mosso (forza 6). Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi ormai da quasi una settimana non hanno più collegamenti marittimi regolari. La pioggia torrenziale e le mareggiate hanno anche allagato il lungomare di Canneto e la via Tenente Mariano Amendola a Lipari dove la gente ha avuto anche difficoltà ad uscire da casa.

Albergo evacuato

Un albergo ristorante è stato evacuato ieri pomeriggio a Burgio, nell’Agrigentino. La decisione dopo la frana che ha interessato contrada Campello. Terra e fango hanno invaso lo spiazzale. A scopo precauzionale i 16 ospiti dell’albergo sono stati evacuati. Non si registrano feriti.

Crolla un ponte

Una tragedia è stata sfiorata nella notte nel Trapanese. Un ponte che collega Alcamo a Castellammare del Golfo è crollato. Il cedimento, probabilmente causato dal maltempo è avvenuto lungo la statale 187. Non ci sono feriti.

Voli dirottati

Ieri, due voli sono stati dirottati dall’aeroporto Falcone Borsellino allo scalo Fontanarossa di Catania a causa del maltempo. La Gesap, che gestisce l’aeroporto “Falcone-Borsellino”, lo ha annunciato tramite i social. E bisognerà vedere quali saranno oggi le condizioni, mentre continua a piovere.

Allerta meteo

Sempre ieri è stato diramato un avviso di allerta meteo gialla della Protezione civile regionale fino alle 24 di oggi. Sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio, venti forti, temporali e grandinate. L’allerta gialla diffusa dalla protezione civile riguarda tutta la fascia settentrionale della Sicilia: interessate le province di Trapani, Palermo e Messina.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI