Maltempo in Sicilia, sfiorata tragedia: crolla ponte FOTO CHOC

Automobilista vivo per miracolo. I particolari

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Sicilia, sfiorata tragedia è crollato un ponte a Castellammare del Golfo. Secondo una prima ricostruzione, la causa del cedimento risiederebbe nell’erosione causata dall’ondata di maltempo, ma nessuna ipotesi può essere esclusa. LEGGI GLI AGGIORNAMENTI DELL’ALLERTA METEO

L’ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta nel trapanese, nella notte ha causato la caduta di un ponte a Castellammare del Golfo, con una tragedia che per fortuna è stata evitata. A crollare , per il cedimento di un pilastro ulteriormente danneggiato dalle forti piogge e dalle violente raffiche di vento, è stato il ponte sul fiume San Bartolomeo, che si trova nel tratto di strada, la statale 187, che collega la spiaggia Playa con Alcamo Marina. A dare l‘allarme è stato l’autista di una automobile riuscito appena in tempo a bloccare la vettura.



