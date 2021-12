Il Catania fa suo il Derby di Sicilia, steso il Palermo

La doppietta di Moro vale i tre punti per gli etnei nella sfida tanto attesa nel girone C di Serie C

CATANIA – Un derby che non tradisce le attese quello disputato da Catania e Palermo in uno stadio “Massimino” che ha rivisto il pubblico delle grandi occasioni… se si fa riferimento al recente passato. Ha vinto il Catania grazie alla doppietta del suo bomber Luca Moro che ha prima trasformato un penalty e poi, nel convulso finale, ha messo al sicuro il risultato con una prodezza degna di ben altri palcoscenici. Gara che si è innervosita parecchio nella ripresa, come confermano le tre espulsioni, due a carico dei rosanero ed una per i padroni di casa. I rossazzurri iniziano a spron battuto, mettendo in difficoltà la difesa avversaria che vacilla sino al fallo di Odjer su uno scatenato Biondi: inevitabile il calcio di rigore impeccabilmente trasformato da Moro. Il Palermo accenna ad una reazione ma sono gli etnei a sfiorare il raddoppio con Russini che calcia fuori a fil di palo e Biondi che impegna Pelagotti in una difficile respinta.

Nella ripresa i rosanero, grazie anche ad alcune sostituzioni, pigiano sull’acceleratore a caccia del pareggio ma Stancampiano è attento sul tentativo di Silipo e Soleri manca di pochissimo il bersaglio in girata. La gara sembra avere una svolta quando Russini si becca, ingenuamente, il secondo cartellino giallo e quindi l’espulsione. Il Catania, però, non molla. Baldini mischia le carte con alcune sostituzioni, affidandosi alle ripartenze. Almici strattona un raccattapalle e… ristabilisce la parità numerica in campo, guadagnandosi anzitempo la via degli spogliatoi. Nel finale, Zanchi fugge via sulla sinistra e mette in mezzo per Moro che si libera simultaneamente di due avversari e batte Pelagotti da distanza ravvicinata. Esplode in un urlo collettivo di gioia il “Massimino”. Il nervosismo tradisce Luperini che falcia Provenzano guadagnandosi, anche lui, il cartellino rosso. Il derby finisce qui. Il Catania esulta e fa felici i suoi sostenitori. Il Palermo frena ma, anche oggi, ha dimostrato di avere i numeri per puntare in alto.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1° Catania subito pericoloso: sul lancio di Greco, Crivello anticipa Moro al momento della conclusione;

5° colpo di testa di Calapai, centrale;

15° Russini scappa via in contropiede… saltando Marconi che lo strattona: l’arbitro sorprende tutti lasciando proseguire;

18° ammonito De Rose dopo un fallo su Greco;

22° Biondi atterrato in area da Odjer: rigore per il Catania!

23° dagli 11 metri, Moro spiazza Pelagotti. Catania in vantaggio: 1-0 !

32° ammonito Claiton dopo aver atterrato Soleri;

34°Catania vicino al raddoppio: Greco sdradica il pallone dai piedi di un avversario, serve Moro che porge a Russini il cui diagonale lambisce il palo alla destra di Pelagotti;

35° Odjer ci prova dal limite dell’area: alto;

42° Biondi salta in scioltezza l’avversario e lascia partire una gran botta che Pelagottti respinge il volo: poi Greco non è incisivo nel tapin;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il Catania ancora pericolosissimo sull’asse Greco-Moro-Russini con diagonale di quest’ultimo che esce di pochissimo; su questa azione si chiude il primo tempo (1-0).

SECONDO TEMPO

1° nel Catania, Ercolani sostituisce l’acciaccato Claiton;

1° nel Palermo, Silipo prende il posto di Odjer;

8° conclusione insidiosa di Silipo: para in due tempi Stancampiano;

9° nel Palermo, Luperini e Almici sostituiscono Dall’Oglio e Buttaro;

11° colpo di testa di Ercolani col pallone che esce a lato;

12° sul cross dalla bandierina, Montegudo, di testa, manda fuori;

15° Palermo ad un passo dal pari: assist di Almici per Soleri la cui girata manda il pallone di pochissimo a lato!

18° nel Catania, Provenzano e Izco prendono il posto di Greco e Maldonado;

21° espulso Russini per doppia ammonizione! Catania in 10 uomini.

23° grande respinta di Stancampiano ma l’azione era ferma per fuorigioco;

24° nel Catania, Zanchi sostituisce Biondi;

24° nel Palermo, Valente lascia il posto a Floriano;

28° Stancampiano blocca a terra la conclusione dal limite di Crivello;

29° ripartenza del Catania conclusa maldestramente da Calapai che ciabatta a lato;

31° sullo spiovente dalla bandierina, Provenzano manca la girata;

34° espulso Almici per aver platealmente strattonato un raccattapalle: anche il Palermo in dieci uomini!

39° raddoppio del Catania: Zanchi pesca Moro in area: il bomber rossazzurro si silera di due difensori e batte Pelagotti: 2-0!

41° nel Palermo, Fella rileva Accardi;

42° nel Catania, Albertini sostituisce Rosaia;

43° Moro vola via in contropiede ma stavolta Pelagotti si oppone al tris!

45° espulso Luperini per un brutto fallo su Provenzano: Palermo in 9 uomini!

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° Vince il Catania.

IL TABELLINO

CATANIA (4-4-2): Stancampiano, Calapai, Claiton (k) (dal 1°s.t. Ercolani), Monteagudo, Pinto, Greco (dal 18°s.t. Provenzano), Rosaia (dal 42°s.t. Albertini), Maldonado (dal 18°s.t. Izco), Biondi (dal 24°s.t. Zanchi), Moro, Russini. A disposizione: Sala, Pino, Ropolo, Cataldi, Russotto, Sipos, Piccolo. Allenatore: Francesco Baldini.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti, Buttaro (dal 9°s.t. Almici), Marconi, Crivello, Accardi (dal 41°s,t, Fella), Dall’Oglio (dal 9° s.t. Luperini), De Rose (k), Odjer (dal 1°s.t. Silipo), Valente (dal 24°s.t. Floriano), Brunori, Soleri. A disposizione: Massolo, Peretti, Perrotta, Almici, Doda, Giron. Allenatore: Giacomo Filippi.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Marco Belsanti (Bari) e Mattia Politi (Lecce). IV Uomo: Marco Monaldi (Macerata).

Reti: 23°p.t. Moro (CT) su rigore; 39°s.t. Moro (CT).



Ammoniti: De Rose (PA); Pinto (CT): Claiton (CT); Acccardi (PA); Russini (CT); Monteagudo (CT); Soleri (PA); Espulsi: Russini (CT); Almici (PA); Luperini (PA).



