La tragedia a Ravanusa: “Fabbricati crollati uno sopra l’altro”

“Sulle cause verranno fatte approfondite indagini. Le prime squadre di soccorso arrivate hanno trovato subito una notevole presenza di gas metano e, infatti, prima di iniziare le operazioni di recupero dei dispersi, è stato necessario intercettare la linea cittadina del gas a monte e a valle della zona dove c’è stata l’esplosione. Un evento che è stato estremamente pesante dal punto di vista di disastro materiale”. Lo ha detto, ai microfoni di RaiNews, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento Giuseppe Merendino. SEGUI LA DIRETTA

Come si effettua lo screening



Sulle operazioni di recupero ha aggiunto: “E’ tutto estremamente difficile perchè i fabbricati sono crollati uno sopra l’altro e le macerie si sovrappongono. Bisogna cercare degli spazi tra le macerie per recuperare i dispersi. Abbiamo utilizzato i cani del nucleo Cinofili per cercare di trovare delle tracce di persone vive, con le due donne salvate. Adesso, purtroppo i cani non ci hanno dato ulteriori segnalazioni e dobbiamo cercare con altri metodi. La tecnica specialistica di ricerca tra le macerie – ha concluso – prevede che il personale impiegato periodicamente si ferma in modo da fare uno screening su eventuali rumori, lamenti, qualunque traccia possa arrivare da sotto le macerie. Poi si riprendono le operazioni concentrandoci sui punti da cui arrivano i segnali”.



