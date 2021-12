Cus Catani: venerdì e sabato la Christmas Village Cup

CATANIA – Una festa goliardica, tanta voglia di divertirsi con tornei e fitness, ma anche un po’ di sano spirito di competizione. Tutto questo è il Christmas Village Cup che si terrà venerdì 17 e sabato 18 dicembre alla Cittadella Universitaria, sui campi del CUS Catania.

Competizioni per studenti universitari, ma anche per personale docente e non docente dell’Università di Catania.

Per la precisione: un torneo di calcio interdipartimentale a 8 e un torneo femminile di volley ma anche masterclass di fitness per animare il prossimo week end al CUS.

Qualcuno vincerà, qualcuno perderà, ma sicuramente avrà la meglio il divertimento. Musica, animazione, la partecipazione di radio Zammù e, come detto, la goliardia che accompagna momenti come questo. Il tutto nel rispetto delle normative anti-Covid.

Nella mattinata di sabato 18 interverranno il Magnifico Rettore Francesco Priolo e il presidente del CUS Catania Luigi Mazzone per portare il saluto dell’Ateneo e del Centro Universitario Sportivo. Sarà presente il delegato del rettore e “anima” di questa due-giorni Ezio Barbagallo.

Il “simbolico” calcio di inizio del torneo calcistico sarà dato da Giovanni Marchese, ex giocatore del Catania, e attuale direttore tecnico dell’Academy calcistica del CUS.

Un venerdì e sabato di festa a cui sono invitati tutti gli studenti, per giocare, per fare sport, per tifare, per trascorrere due giorni in allegria.



